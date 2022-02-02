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إيران الـ15 علميا في مجال إنتاج العلم

إيران الـ15 علميا في مجال إنتاج العلم
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، رئيس هيئة الشؤون الطلابية في إيران "هاشم داداش بور" إن الجمهورية الإسلامية بلغت مستوى علميا جيدا في مجال إنتاج العلم، وتقف حاليا بالمركز الـ15 على مستوى العالم.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأربعاء خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد لجامعة بجنورد (بمحافظة خراسان الشمالية – شمال شرق) أكد داداش بور أنه وفقا لأحدث التقارير والبيانات الإحصائية العالمية، فقد أحرزت إيران أيضا المركز الـ20 عالميا من حيث النمو العلمي في المؤشرات النوعية.

وصرح قائلا: لقد حققنا في هذا السياق إنجازات كبيرة في مجالات النانو تكنولوجيا، وتقنية الجو-فضاء، والأبحاث النووية.

وأكد نائب وزير العلوم الإيراني، ضرورة مضاعفة الجهود لإحراز مزيد من النجاحات والمنجزات العلمية والتقنية على مستوى العالم.

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