إيران الـ15 علميا في مجال إنتاج العلم

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأربعاء خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد لجامعة بجنورد (بمحافظة خراسان الشمالية – شمال شرق) أكد داداش بور أنه وفقا لأحدث التقارير والبيانات الإحصائية العالمية، فقد أحرزت إيران أيضا المركز الـ20 عالميا من حيث النمو العلمي في المؤشرات النوعية.

وصرح قائلا: لقد حققنا في هذا السياق إنجازات كبيرة في مجالات النانو تكنولوجيا، وتقنية الجو-فضاء، والأبحاث النووية.

وأكد نائب وزير العلوم الإيراني، ضرورة مضاعفة الجهود لإحراز مزيد من النجاحات والمنجزات العلمية والتقنية على مستوى العالم.