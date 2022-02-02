الحديدة.. مسيرات وفعاليات تربوية وطلابية تنديداً باستمرار العدوان

العالم - اليمن

ففي مديرية باجل خرجت مسيرة تربوية طلابية التي انطلقت من شارع الكدن حتى تقاطع شارع الأربعين.

واستنكر المشاركون استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم واستهداف الأحياء السكنية وترويع الآمنين في منازلهم.

وفي مديرية بيت الفقيه خرجت مسيرة طلابية أكدت على أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة الثبات والصمود والتصدي للغزاة والمرتزقة.

وشهدت مديرية الزيدية وقفة للقطاع التربوي والطلابي، أكد المشاركون فيها تأييد عمليات الجيش واللجان الشعبية في الرد على جرائم العدوان واستهدافه للمدنيين الأبرياء والبنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني.

وفي مديرية الحالي نظمت مدارس الرئيس الشهيد صالح الصماد و 7 يوليو ودار الرعاية الاجتماعية وتهامة والنهضة والحكمة والريان والإبداع فعاليات نددت باستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.