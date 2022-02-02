صور مروّعة.. تجمد 12 مهاجراً حتى الموت بالقرب من حدود تركيا مع اليونان!

العالم - تركيا

سليمان صويلو وزير داخلية تركيا قال عبر حسابه بتويتر، إن المهاجرين الـ12 كانوا من بين 22 مهاجرا أعادهم حرس الحدود اليوناني إلى تركيا.

واوضح أنه عُثر عليهم بالقرب من معبر “إيبسالا” الحدودي بين تركيا واليونان. “بدون أحذية وجردوا من ملابسهم”.

ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. لكنه شارك صور غير واضحة لثماني جثث تم العثور عليها. بما في ذلك ثلاث جثث كانوا يرتدون سراويل قصيرة وقمصان تي شيرت.

واتهم صويلو وحدات الحدود اليونانية بالتصرف كـ “بلطجية” تجاه المهاجرين. كما اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه “عاجز وضعيف وغير إنساني”.

وقال مكتب حاكم مقاطعة أدرنة، بالقرب من الحدود البرية مع اليونان، إن القتلى بينهم مهاجر توفي في المستشفى بعد أن أنقذته السلطات التركية.

وكثيرا ما تتهم تركيا اليونان المجاورة برد المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وتنفي اليونان الاتهامات بأنها تنفذ ما يسمى بعمليات الصد. التي تمنع المهاجرين من التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وتعتبر تركيا، التي تستضيف أكثر من مليوني لاجئ سوري، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الباحثين عن حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي.

ويحاول معظمهم العبور إلى اليونان إما عن طريق عبور الحدود البرية الشمالية الشرقية، أو التكدس في قوارب التهريب المتجهة إلى جزر بحر إيجه الشرقية.

وفي الآونة الأخيرة قامت عصابات التهريب بتكديس المهاجرين في اليخوت المتجهة من تركيا إلى إيطاليا، ولقي عشرات المهاجرين حتفهم في وسط بحر “إيجه” الشهر الماضي.