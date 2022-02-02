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أمير عبداللهيان لنظيره الاماراتي: الكيان الصهيوني خطر لكل الدول والمنطقة

أمير عبداللهيان لنظيره الاماراتي: الكيان الصهيوني خطر لكل الدول والمنطقة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي، تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل الدول والمنطقة، وأشار الى أزمة اليمن وقال: ان استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة اي من الاطراف والمنطقة.

العالم - ايران

وفي اتصال اجراه مع وزير خارجية الامارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، وصف حسين امير عبداللهيان العلاقات بين البلدين بالايجابية والمتنامية، وقال: جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين.

* أزمة اليمن
وأشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثات الهاتفية الى أزمة اليمن، وقال: نعتقد ان استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة.

ورأى وزير الخارجية الايراني أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يمثل خطرا على كل الدول والمنطقة، داعيا الى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في المنطقة.

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أمير عبداللهيان لنظيره الاماراتي: الكيان الصهيوني خطر لكل الدول والمنطقة

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