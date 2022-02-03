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البيت الأبيض: لن نصف بعد اليوم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بـ'الوشيك'

البيت الأبيض: لن نصف بعد اليوم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بـ'الوشيك'
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أنها "لن تصف بعد اليوم الهجوم العسكري الروسي المحتمل على أوكرانيا بالوشيك"، مع أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعتبر أنه "قد يحصل بأي وقت".

العالم - الأميرکيتان

وقالت: "لقد توقفنا عن استخدام هذا المصطلح، لأنني أعتقد أنه بعث برسالة مغايرة لتلك التي كنا ننوي إرسالها".

وأضافت أن "قولها إن الغزو وشيك فسره البعض، وكأن واشنطن علمت ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارا بغزو جارته الموالية للغرب، في حين أن الوضع ليس كذلك".

وأضافت: "موقف الإدارة الأمريكية الثابت من هذه المسألة هو أن بوتين حشد جنوده في وضع يمكنه من الغزو في أي وقت".

وشددت على أن "واشنطن لا تعلم ما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارا بهذا الصدد أم لا".

وبعيد أيام من تصريحها عن "الهجوم الوشيك"، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب إلى "الكف عن التهويل وإثارة الذعر حول الوضع على الحدود بين بلاده وروسيا".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "الإدارة تصف بعبارات دقيقة ما الذي نراه والخطوات التي نتخذها ردا على ذلك على أساس دفاعي ورادع".

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البيت الأبيض: لن نصف بعد اليوم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا بـ'الوشيك'

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