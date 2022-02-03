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إقبال على الشموع في ولاية تركية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء

إقبال على الشموع في ولاية تركية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

ازدادت مبيعات الشموع بشكل مضطرد في ولاية عثمانيا جنوب تركيا، نتيجة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وغلاء المعيشة.

العالم - ترکيا

وقال صاحب بقالة في حي كادرلي بولاية عثمانيا يوسف أصلانسوف أوغلو، إنه "بعد ارتفاع فواتير الكهرباء، زادت مبيعات الشموع".

وأضاف: "لقد انفجرت مبيعات الشموع لدينا منذ 10 أيام.. تعيش العديد من العائلات الآن في المساء على ضوء التلفزيون وتستخدم الشموع في المطبخ".

وتابع: "أبيع اليوم ما بين 20-25 شمعة، بعد أن كنت أبيع 2-5 شموع فقط في اليوم".

بدوره أكد أحد سكان الحي بكير جينكارا أنه "اشتري الشمع لأن الكهرباء زادت أسعارها، وصار يشعل الشموع في الليل، وأوقف الكهرباء".

وقال: "كنت أدفع فواتير الكهرباء بقيمة 150 أو 160 ليرة، ولكن الآن الفواتير أصبحت 270 - 280 ليرة".

وكشف استطلاع للرأي نظمته مؤسسة "يونايلام" التركية، أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي، بعد ارتفاع فواتيرها.

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إقبال على الشموع في ولاية تركية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء

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