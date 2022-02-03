شاهد.. لماذا أعيد من جديد اخراج مسرحية الكيمياوي في سوريا؟

العالم - سوريا

فجأة عاد الحديث عن الادعاءات باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيماوي هذه المرة من بوابة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.. حيث أصدرت المنظمة الدولية تقريرًا بان دمشق استخدمت مادة الكلور في عام 2016.

الأوساط الرسمية أكدت رفضها وإدانتها ما جاء في هذا التقرير المضلل واعتبرته جزءا من محاولة تعطيل الانفتاح العربي والغربي على دمشق.

بحسب المراقبين فإن هذا التقرير تضمن استنتاجات مفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها ورأت فيه الاوساط السياسية انه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.

يذكر أن الحكومة السورية نفت مرارا أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..