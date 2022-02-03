ابرز اهداف مناورات البحر الاحمر الاستعراضية

العالم – مع الحدث

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شارل ابي نادر، ان عبارات الامن الاقليمي والعسكري لهذه المناورة وتعميق التنسيق المستخدمة في موضوع مناورات البحر الاحمر فهذه عبارات يطلقها الامريكييون دوما.

واشار الخبير العسكري انه ربما شاركت 60 دولة لكن الدول الفاعلة التي لها تأثير اساسي او نفوذ فقد لا تتعدى 5 او 6 دول غير امريكا و"اسرائيل".

واكد العميد شارل ابي نادر ان اي مناورة او تدريب جدي على مناورات بحرية او تنسيق امني فلن يكون هناك اي تنسيق فعال مع هذا العدد الضخم.

وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي على ان الامر غير مجدي من الناحية التدريبية وحتى من الناحية العملية.

ويرى ابي نادر ان هناك سيكون هناك تواصل بين الوحدات الاسرائيلية خلال هذه الفترة مع اغلب هذه الدول وسيكون هناك انتقال سفن حربية اسرائيلية برعاية امريكية والتواصل في تمرينات موضعية امام كل ساحل من هذه الدول.

كما قال الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان، ان المعطيات والتحركات الاساسية لهذه المناورة والهدف الاساسي منه هو خدمة الكيان الصهيوني وما تسعى له من وراء هذا العمل في المنطقة الذي لا يشكل عامل استقرار.

واكد ان تلك المناورة هي عامل زعزعة للاستقرار وتهديد مباشر وكل المؤشرات من خلال التهديدات الاسرائيلية او التحركات او التصعيد الذي دفعت به الامارات وان الهدف من مناورة بهذا العدد الكبير الهدف الاساسي منها هو ايجاد صورة بان هناك حشد ورأي عام وان امريكا تملك تجميع التوجهات ضد طرف معين.

واشار الى ان الدور الاساسي والبارز هو البريطاني الامريكي الاسرائيلي في هذه المنطقة وفقا للمؤشرات والمخاوف وكل ما صدر عن مراكز الدراسات الاسرائيلية فيما يتعلق بمضيق باب المندب والبحر الاحمر.

وشدد على ان اس تحرك هو تهديد لصنعاء وان القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الايدي سواء ما جاء على لسان وزير الخارجية اليمني او على لسان القوات المسلحة اليمنية بان اي انتهاك لسيادة اليمن برا او بحرا لن يسكت عنه.

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