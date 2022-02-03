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بالفيديو.. وصول جثمان المرجع الراحل آية الله صافي كلبايكاني الى النجف

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

وصل جثمان المرجع الديني الراحل آيه الله العظمي لطف الله صافي كلبايكاني الى جامع الشيخ طوسي في مدينة النجف الأشرف.

العالم - العراق

وأفاد مراسل العالم في العراق بأنه سيتم بعد قليل تشييع جثمان المرجع الراحل في حرم امير المؤمنين عليه السلام وبعدها سينقل الى مدينة كربلاء المقدسه.

ووضع جثمان المرجع الراحل في العتبة العلوية المطهرة استعداداً لتشييعه قبل ان ينقل الى كربلاء المقدسة ليوارى الثرى فيها وفقاً لوصيته.

وجرت مراسم تشییع جثمان المرجع الراحل صباح أمس الأربعاء في مدينة قم المقدسة بمشاركة العديد من علماء الدين والمسؤولين وحشد غفير من مختلف شرائح الشعب الايراني قبل وصوله اليوم الى النجف الأشرف عبر مطارها الدولي.

وبناء على ما اعلنته اسرة المرجع الراحل سيتم نقل جثمانه الى مدينة كربلاء المقدسة ليدفن فيها وفقا لوصيته في الحرم الحسيني الشريف.

وكان المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني قد وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر يناهز 103 اعوام بعد صراع مع المرض.

وصول جثمان الراحل صافي كلبايكاني الى جامع الشيخ طوسي

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