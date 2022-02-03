الدفاع الأمريكية تعلن تنفيذ عملية في شمال غرب سوريا .. مصادر سورية: العملية كانت فاشلة وأدت لسقوط ضحايا مدنيين

العالم-الامیرکیتان

وقال كيربي في بيان: "قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية بمهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".

وأضاف: "كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوفرة".

هذا واعلنت مصادر سورية محلية أن القوات المحتلة الامريكية نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف ادلب.

وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الجوي الأميركي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المصادر الجنود الأميركيون فشلوا في اعتقال الشخصية القيادية التي كانوا يلاحقونها في أطمة، حيث دارت اشتباكات عنيفة حول المنزل الذي طوقه الأميركيون وقد استمرت أكثر من نصف ساعة، مضيفة ان المروحيات الأميركية قصفت منزلين ودمرتهما بعد فشل المهمة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

من جهة اخرى نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤلين أمريكيين قولهم إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، تم التخطيط لها خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت إرهابيا كبيرا.

وبحسب الصحيفة، فإن "المهمة شملت استخدام طائرات حربية من طراز أباتشي وتم تنفيذ غارات جوية باستخدام طائرات بدون طيار"، مبينة أن "القوات الخاصة بالاشتراك مع قوات أخرى، داهمت موقعا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية لأكثر من ساعتين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير بعض المباني"، بحسب روايات شهود عيان، الذين أكدوا أن "القوات الأمريكية تبادلت إطلاق النار مع القوات المعادية على الأرض".

وأفادت بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون أمريكيون إن "العملية تم التخطيط لهت خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرين إلى أنه "من المتوقع أن يلقي الرئيس جو بايدن كلمة حول أمام العملية العسكرية صباح الخميس، بحضور الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط".