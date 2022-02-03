صحيفة امريكية تكشف تفاصيل عن عملية الإنزال الجوي في إدلب .. من هو المستهدف؟

العالم-سوريا

وبحسب الصحيفة، فإن "المهمة شملت استخدام طائرات حربية من طراز أباتشي وتم تنفيذ غارات جوية باستخدام طائرات بدون طيار"، مبينة أن "القوات الخاصة بالاشتراك مع قوات أخرى، داهمت موقعا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية لأكثر من ساعتين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير بعض المباني"، بحسب روايات شهود عيان، الذين أكدوا أن "القوات الأمريكية تبادلت إطلاق النار مع القوات المعادية على الأرض".

وأفادت بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "العملية تم التخطيط لها خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرين إلى أنه "من المتوقع أن يلقي الرئيس جو بايدن كلمة حول العملية العسكرية صباح الخميس، بحضور الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط".

من جهتها ذكرت مصادر اعلامية أن "المدعو ابو عبيدة المصلاوي هو المستهدف في عملية أطمة بريف ادلب الشمالي، وهو يعتبر من أهم قيادات تنظيم "داعش" بقيادته الجديدة".

وكشفت هذه المصادر عن "معلومات تتحدث عن اعلام القوات الامريكية الجيش التركي بالمهمة، وتركيا بدورها أعلمت عناصرها في هيئة تحرير الشام الأرهابية في ادلب كي تحاصر المنطقة وتساعد الامريكيين".

يشار إلى ان قوات التحالف الامريكي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف إدلب الشمالي أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مدنيون، فيما زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".