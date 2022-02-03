بالفيديو.. انطلاق تشييع جثمان المرجع كلبايكاني من جوار حرم الإمام علي (ع) بالنجف

العالم-العراق

وشاركت حشود غفيرة من العراقيين في تشييع جثمان المرجع كلبايكاني في مدينة النجف الأشرف.

وانطلق التشييع من جوار حرم أمير المؤمنين الامام علي عليه السلام.

وسيشيع المرجع الراحل الى مدينة كربلاء المقدسة ليوارى الثرى فيها وفقاً لوصيته.

وجرت مراسم تشییع جثمان المرجع الراحل صباح أمس الأربعاء في مدينة قم المقدسة بمشاركة العديد من علماء الدين والمسؤولين وحشد غفير من مختلف شرائح الشعب الايراني قبل وصوله اليوم الى النجف الأشرف عبر مطارها الدولي.

وبناء على ما اعلنته اسرة المرجع الراحل سيتم نقل جثمانه الى مدينة كربلاء المقدسة ليدفن فيها وفقا لوصيته في الحرم الحسيني الشريف.

وكان المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني قد وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر يناهز 103 اعوام بعد صراع مع المرض.