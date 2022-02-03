الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الامريكي في عملية ريف إدلب

إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الامريكي في عملية ريف إدلب
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من جنود الجيش الأمیركي، صباح اليوم الخميس، خلال عملية إنزال جوي تلوح بوادر فشله في ريف إدلب الشمالي شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).

يشار إلى ان قوات التحالف الامريكي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف إدلب الشمالي أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مدنيون، فيما زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".

هذا وذكرت مصادر محلية من ريف إدلب الشمالي أن عملية الإنزال الجوي الأمريكي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

واوضحت أن اشتباكات عنيفة دارت حول المنزل الذي طوقه الأمريكيون في أطمة بريف إدلب وقد استمرت أكثر من نصف ساعة، مضيفة أن الجنود الأمريكيين فشلوا في اعتقال الشخصية القيادية التي كانوا يلاحقونها.

وأكدت هذه المصادر أنه وبعد فشل المهمة، قامت المروحيات الأمريكية بقصف منزلين ودمرتهما ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

روابط ذات صلة

صحيفة امريكية تكشف تفاصيل عن عملية الإنزال الجوي في إدلب .. من هو المستهدف؟

الدفاع الأمريكية تعلن تنفيذ عملية في شمال غرب سوريا .. مصادر سورية: العملية كانت فاشلة وأدت لسقوط ضحايا مدنيين

سوريا.. التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال في ريف إدلب الشمالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"نيويورك تايمز": ضحايا مدنيون بينهم أطفال وتحطم مروحية بالعملية الأمريكية في سوريا

مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية ذات أهداف مشبوهة

كاتب سعودي يهاجم 'الوهابية' ويشبهها بحركة التطهير المسيحية

إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الامريكي في عملية ريف إدلب

أين المعتقل البحريني"أحمد جعفر"؟

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة أمير شاب