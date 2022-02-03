إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الامريكي في عملية ريف إدلب

العالم-سوريا

وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين (أبو حسام البريطاني).

يشار إلى ان قوات التحالف الامريكي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف إدلب الشمالي أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مدنيون، فيما زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".

هذا وذكرت مصادر محلية من ريف إدلب الشمالي أن عملية الإنزال الجوي الأمريكي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

واوضحت أن اشتباكات عنيفة دارت حول المنزل الذي طوقه الأمريكيون في أطمة بريف إدلب وقد استمرت أكثر من نصف ساعة، مضيفة أن الجنود الأمريكيين فشلوا في اعتقال الشخصية القيادية التي كانوا يلاحقونها.



وأكدت هذه المصادر أنه وبعد فشل المهمة، قامت المروحيات الأمريكية بقصف منزلين ودمرتهما ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.