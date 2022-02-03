ضحايا مدنيون بينهم أطفال وتحطم مروحية بالعملية الأمريكية في سوريا

العالم-سوريا

ونقلت الصحيفة عن محللين أمريكيين يراقبون التقارير إن "مروحيات أمريكية نقلت عناصر الكوماندو إلى مواقعهم بعد منتصف الليل بقليل، وحاصرت منزلا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية، القريبة من الحدود مع تركيا الخاضعة لسيطرة المعارضة".

وبحسب الشهود فإنه تبع ذلك مواجهة طويلة حيث أطلقت مكبرات الصوت تحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال داخل المنزل لإخلاء المنازل وبعد حوالي ساعتين اندلعت معركة كبيرة ، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة نحو القوات الأمريكية".

وكشفت "نيويورك تايمز" أنه خلال العملية عانت إحدى المروحيات الأمريكية من مشكلة ميكانيكية وأجبرت على الهبوط، فقامت القوات الأمريكية بتدميرها".

يشار إلى ان قوات التحالف الامريكي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف إدلب الشمالي أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مدنيون، فيما زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".

هذا وذكرت مصادر محلية من ريف إدلب الشمالي أن عملية الإنزال الجوي الأمريكي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

واوضحت أن اشتباكات عنيفة دارت حول المنزل الذي طوقه الأمريكيون في أطمة بريف إدلب وقد استمرت أكثر من نصف ساعة، مضيفة أن الجنود الأمريكيين فشلوا في اعتقال الشخصية القيادية التي كانوا يلاحقونها.



وأكدت هذه المصادر أنه وبعد فشل المهمة، قامت المروحيات الأمريكية بقصف منزلين ودمرتهما ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.