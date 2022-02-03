تحطم اكذوبة "لواء عمالقة" العدوان على الاراضي اليمنية

العالم – انقلاب الصورة

وبمجرد وصولهم الى محافظة شبوة واستيلائهم على 3 مديريات حتى اعلنوا اعادة التموضع والعودة الى القواعد التي انطلقوا منها.

فما تردد على وسائل اعلام دول تحالف العدوان هو مجرد للاستهلاك الاعلامي عن انهم سيحسمون الحرب بشهر واحد.

واجبرت انصار الله والجيش اليمني من خلال القصف المستمر بالصواريخ الباليستية على الفرار وتحقيقهم اصابات محققة.

وادعاءات ان هدفهم كان تحرير مأرب فالحقيقة ان قوى العدوان كانت على مشارف شاطئ سد مأرب منذ عام وهذا يدل على انه لا يستطيع الحفاظ على النقاط الواقعة تحت سيطرته.

وهذه الدعاية الاعلامية هي محاولة تضليلية في اعلامهم لاضفاء انتصارات على الهزائم التي يمنون بها.