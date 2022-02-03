قوات الاحتلال الاميركي تقتل مدنيين.. والسوريون ينددون

العالم - نبض السوشيال

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قد اعلن أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا"، نفذتها "العمليات الخاصة" التي تعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية، حيث "كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوفرة".

في المقابل اعلنت مصادر سورية محلية أن القوات المحتلة الامريكية نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف ادلب، مؤكدة أن عملية الإنزال الجوي الأميركي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المصادر الجنود الأميركيون فشلوا في اعتقال الشخصية القيادية التي كانوا يلاحقونها في أطمة، حيث دارت اشتباكات عنيفة حول المنزل الذي طوقه الأميركيون وقد استمرت أكثر من نصف ساعة، مضيفة ان المروحيات الأميركية قصفت منزلين ودمرتهما بعد فشل المهمة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

من جهة اخرى نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤلين أمريكيين زعمهم إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، تم التخطيط لها خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت إرهابيا كبيرا.

وبحسب الصحيفة، فإن "المهمة شملت استخدام طائرات حربية من طراز أباتشي وتم تنفيذ غارات جوية باستخدام طائرات بدون طيار"، مبينة أن "القوات الخاصة بالاشتراك مع قوات أخرى، داهمت موقعا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية لأكثر من ساعتين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير بعض المباني"، بحسب روايات شهود عيان، الذين أكدوا أن "القوات الأمريكية تبادلت إطلاق النار مع القوات المعادية على الأرض".

وأفادت بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون أمريكيون إن "العملية تم التخطيط لهت خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرين إلى أنه "من المتوقع أن يلقي الرئيس جو بايدن كلمة حول أمام العملية العسكرية صباح الخميس، بحضور الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط".

ززاليوم، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا ضد زعيم بتنظيم "القاعدة" جاء وسط تقارير عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.

ونقلت الصحيفة عن محللين أمريكيين يراقبون التقارير إن "مروحيات أمريكية نقلت عناصر الكوماندو إلى مواقعهم بعد منتصف الليل بقليل، وحاصرت منزلا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية، القريبة من الحدود مع تركيا الخاضعة لسيطرة المعارضة".

وبحسب الشهود فإنه تبع ذلك مواجهة طويلة حيث أطلقت مكبرات الصوت تحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال داخل المنزل لإخلاء المنازل وبعد حوالي ساعتين اندلعت معركة كبيرة ، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة نحو القوات الأمريكية".

وكشفت "نيويورك تايمز" أنه خلال العملية عانت إحدى المروحيات الأمريكية من مشكلة ميكانيكية وأجبرت على الهبوط، فقامت القوات الأمريكية بتدميرها".

نتابع الان اهم التغريدات التي اطلقها النشطاء السوريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث غرد حساب (عــ¤ــرّو) ناشرا عدة صور من الدمار الذي الحقته قوات الاحتلال الاميركي ببيوت المدنيين قائلا:

صور من #أطمه في #إدلب مكان تنفيذ غارة تحالف الاحتلال

غرد حساب المواطن السوري (احمد رحال - Ahmed Rahhal) ساخرا من قوات الاحتلال الاميركي:

عملية دقيقة جدًا.. وناجحة بحسب وصفهم.. لكن النتيجة أنه كان هناك 10 من الضحايا هم 6 أطفال و4 نساء بالإضافة لنجاة 3 أطفال لكن سيكملوا حياتهم دون أمهم وأباهم.. أي لطماء.. هذه هي نتيجة عملية الإنزال التي نفذتها القوات الأمريكية في #أطمة شمال #إدلب..

نشر حساب (وكالة شهاب للأنباء) مجموعة صور توضح الدمار الذي الحقته قوات الاحتلال الاميركي بمنازل المواطنين ودماء المدنيين التي اريقت في افنية البيوت المهدومة وغردت الوكالة قائلة:

#صور| استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال وأصيب العشرات في هجمات شنتها طائرات التحالف الدولي بالتزامن مع إنزال جوي أمريكي في ريف #إدلب الشمالي.

غرد حساب الناشد السوري (عمر رحمون) قائلا:

#ادلب انباء عن إصابة عدد من جنود النخبة بجيش الاحتلال الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب. ومن المؤكد أن الجيش الأمريكي سار خلف عجيان قسد حتى وقع بهذا الفخ القاتل . البيت المستهدف

نشر حساب الناشطة السورية (سانا فريدة) مجموعة صور لضحايا العدوان الاميركي على المدنيين السوريين وغردت قائلة:

صور تظهر بعض الأطفال الذين قتـ.ـلوا أمس على أيدي القوات الأمريكية الخاصة في #أطمة بريف #ادلب وصف البنتاغون الغـ.ـارة بأنها "مهمة ناجحة" دون تقديم تفاصيل عن الهدف أو القتـ.ـلى أو الجـ.ـرحى. #سوريا

غرد حساب الناشط السوري (علاء الدين الضياب - Aladdin Al Diab) مستهزئا بقوات الاحتلال الاميركي قائلا:

#صور مخلفات قنابل استخدمها الجنود الأمريكيين في عملية الإنزال الجوي التي نفذوها في بالقرب من بلدة #أطمة شمال #إدلب عملية دقيقة جدًا.. وناجحة بحسب وصفهم.. لكن النتيجة أنه كان هناك 10 من الضحايا هم 6 أطفال و4 نساء بالإضافة لنجاة 3 أطفال

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط السوري (يحيى - YAHYA) ناشرا صورة طفلة نجت من قصف قوات الاحتلال الاميركي قائلا:

الطفلة إسراء بجانب 7 أطفال و 4 نساء قتلى، هي إحدى الإرهابيات التي رأى التحالف الدولي ليلة أمس أنهم العدو المهدد للأمن القومي الأمريكي وهناك ضرورة ملحة لتخليص العالم من شرورهم مقتل 13 شخصاً بينهم 11 طفل وامرأة بقصف جرى عقب إنزال جوي أمريكي ليلة أمس في منطقة #أطمة #إدلب #سوريا