الانتصارات تتوالى.. اليمن تحول "لواء العمالقة" الى اقزام

العالم – انقلاب الصورة

فما تردد على وسائل اعلام دول تحالف العدوان هو مجرد للاستهلاك الاعلامي عن انهم سيحسمون الحرب بشهر واحد.

واجبرت انصار الله والجيش اليمني من خلال القصف المستمر بالصواريخ الباليستية على الفرار وتحقيقهم اصابات محققة.

وادعاءات ان هدفهم كان تحرير مأرب فالحقيقة ان قوى العدوان كانت على مشارف شاطئ سد مأرب منذ عام وهذا يدل على انه لا يستطيع الحفاظ على النقاط الواقعة تحت سيطرته.

وهذه الدعاية الاعلامية هي محاولة تضليلية في اعلامهم لاضفاء انتصارات على الهزائم التي يمنون بها.

وقال الكاتب السياسي احمد المؤيد ان المالكي كان منذ عام كان على شاطئ سد مأرب والآن بعد عام اصبح على بعد 300 كيلومتر عن النقطة التي كان موجود بها.

واكد ان هذا يدل على انه لا يستطيع الحفاظ على النقطة التي كان موجود بها اساسا اذا فهو يخسر.

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https://www.alalam.ir/news/6026898