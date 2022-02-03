الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني الى كربلاء المقدسة

وصول جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني الى كربلاء المقدسة
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل جثمان المرجع الديني الراحل آية الله العظمى الشيخ لطف الله كلبايكاني الى مدينة كربلاء المقدسة بعد تشييعه صباح اليوم في النجف الأشرف.

العالم-العراق

وسيوارى المرجع الراحل في المدينة المقدسة وفقاً لوصيته.

وشارك في مراسم تشييع الراحل في النجف الاشرف صباح اليوم عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الايرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والايرانيين ومسؤولي محافظة النجف الاشرف والدبلوماسيين الايرانيين وكذلك مندوبو مراجع الدين.

وجرت مراسم تشییع جثمان المرجع الراحل صباح أمس الأربعاء في مدينة قم المقدسة بمشاركة العديد من علماء الدين والمسؤولين وحشد غفير من مختلف شرائح الشعب الايراني قبل وصوله اليوم الى العراق.

وكان المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني قد وافته المنية ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر يناهز 103 اعوام بعد صراع مع المرض.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. تشييع جثمان المرجع صافی كلبايكاني فی النجف الاشرف

بالفيديو.. وصول جثمان المرجع الراحل آية الله صافي كلبايكاني الى النجف

المرجع الراحل صافي كلبايكاني يوارى الثرى في كربلاء المقدسة

اجراء مراسم تشييع جثمان آية الله العظمى صافي كلبايكاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى بريف الحسكة

جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي لحسم منصب رئيس الجمهورية

ابرز اهداف مناورات البحر الاحمر الاستعراضية

وصول جثمان المرجع آية الله صافي كلبايكاني الى كربلاء المقدسة

13 قتيلا بينهم نساء وأطفال حصيلة الإنزال الجوي للقوات الأمريكية في إدلب

عُمان ترفض تصنيف حركة أنصارالله منظمة إرهابية