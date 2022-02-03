الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

 الرئيس التركي يصل  أوكرانيا في زيارة رسمية

 الرئيس التركي يصل  أوكرانيا في زيارة رسمية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اوكرانيا ظهر الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره فولوديمير زيلينسكي.

العالم-ترکیا

و زار أردوغان، الخميس، نصب الجندي المجهول في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث وضع إكليلا من الزهور لضحايا الحرب العالمية الثانية.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار.

كما يرافقه كل من المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وعدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق، سيحضر أردوغان الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ثم توقيع عدد من الاتفاقيات قبيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين.

روابط ذات صلة

أردوغان: نخطط لربط الغاز في البحر الأسود بنظام الطاقة التركي

داود أوغلو يتهم حكومة اردوغان بـ"اضطهاد الشعب" التركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية.. المدلل: الثورة الاسلامية اصبحت نموذجاً لمواجهة المحور الصهيوامريكي

تونس..دعوات للتظاهر الأحد وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة

 الرئيس التركي يصل  أوكرانيا في زيارة رسمية

"أوميكرون المتخفي" .. 7 أعراض رئيسية يجب معرفتها

رغم قيود الاحتلال وإجراءاته العسكرية.. الاقصى.. دعوات لاوسع مشاركة بجمعة 'فجر الثبات'

شاهد: جزيرة تضم نوعين نادرين من الغرانيت يستخدما لرياضة خاصة