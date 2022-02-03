 الرئيس التركي يصل  أوكرانيا في زيارة رسمية

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و زار أردوغان، الخميس، نصب الجندي المجهول في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث وضع إكليلا من الزهور لضحايا الحرب العالمية الثانية.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار.

كما يرافقه كل من المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وعدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق، سيحضر أردوغان الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ثم توقيع عدد من الاتفاقيات قبيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين.