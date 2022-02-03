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ائتلاف 14 فبراير يعزي برحيل آية الله الكلبايكاني

ائتلاف 14 فبراير يعزي برحيل آية الله الكلبايكاني
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير باسمه وباسم الشعب البحراني تعازيه لمقام الإمام المهدي «عج»، ولقائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي، والمراجع العظام والحوزات العلمية والشعب الإيراني برحيل المرجع سماحة آية الله الشيخ صافي الكلبايكاني.

العالم- البحرين

وقال في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بطاقة التعزية إن المرجع الراحل كان سندًا للثورة الإسلامية، وركنًا من أركان العلم في الحوزات العلمية؛ ومعلمًا ومربيًا ومجاهدًا ومشعلًا من مشاعل علوم أهل البيت «ع»، ومدافعًا عن الدين المحمدي الأصيل، ورافعًا راية الذود عن المذهب الذي خسر برحيله علمًا من أعلامه المخلصين.

وسأل الله تعالى أن يحشر سماحته مع محمد وآل محمد الطيبين الأطهار«ع»، ويكتب له الدرجة الرفيعة والمكانة العظيمة، وأن يمن على أهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

وقد توفي المرجع الديني «آية الله لطف الله صافي كلبايكاني» إثر نوبة قلبية ألمت به منتصف ليلة الإثنين- الثلاثاء الماضي بعد فترة من المرض عن عمر يناهز 103 أعوام قضاها في خدمة الدين والعلم، إذ كان عضوًا في مجلس خبراء القيادة وعضوًا في مجلس صيانة الدستور وأمينه بقرار من الإمام الخميني الراحل.

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