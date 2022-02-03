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محذرا من إثارة الفتنة..

الخزعلي يوجه رسالة الى الصدر بشأن اغتيال العلياوي

الخزعلي يوجه رسالة الى الصدر بشأن اغتيال العلياوي
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

وجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، خطابا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن حادثة اغتيال الرائد في الشرطة حسام العلياوي في محافظة ميسان.

العالم-العراق

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، "اليد التي اغتالت الشهيد حسام العلياوي، هي نفس اليد التي اغتالت أخاه الشهيد القائد وسام العلياوي، وأخاه عصام من قبل، وهذه اليد لا تريد إلا إثارة الفتنة وخصوصاً في هذا التوقيت".

وأضاف "كلنا حسن ظن بأخينا العزيز السيد مقتدى الصدر بإعلان البراءة من هؤلاء القتلة الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض من قضائنا العادل، ولكن الأجهزة الأمنية تعجز عن تنفيذ هذه الأوامر".

وتابع الخزعلي "هؤلاء المجرمين يدعون الانتساب إلى سرايا السلام المجاهدة، وأنا أعتقد أن السرايا منهم براء، ولكن من الضروري تعريتهم ووأد الفتنة في مهدها، حتى لا يستمروا في التغطية على جرائمهم باستغلال العناوين الجهادية".

وكان مصدر محلي في محافظة ميسان، قد ذكر، في وقت سابق اليوم، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم تجاه الرائد في وزارة الداخلية حسام العلياوي، وسط مدينة العمارة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر؛ أن "الضابط القتيل شقيق للقياديين في عصائب أهل الحق وسام وعصام العلياوي اللذين اغتيلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب اهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات تشرين في العام 2019".

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