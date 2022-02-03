مسلحو ادلب: "النصرة" وراء عملية الانزال الجوي الامريكي

العالم-سوريا

وبينت مصادر في تنسيقيات المسلحين، أن جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة هو المتهم الأول بالوشاية إلى الاستخبارات الأميركية حول مكان وجود الشخصية القيادية المطلوبة التي استهدفتها عملية الإنزال، التي تسببت بمقتل 13 أشخاص من الأطفال والنساء قرب بلدة أطمة الحدودية مع تركيا شمال إدلب.

وكشفت المصادر أن متزعم جبهة النصرة المدعو أبو محمد الجولاني هو المسؤول عن تسريب معلومات استخباراتية إلى القوات الامريكية عن طريق الاستخبارات التركية، حول هوية ومكان إقامة القيادي المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية، والمطلوب القضاء عليه في عملية الإنزال.

وأبدت المصادر اعتقادها بأن القيادي المطلوب إما متزعم لدى تنظيم “داعش” ومقيم في مناطق سيطرة “النصرة” بإدلب، أو أحد متزعمي تنظيم “حراس الدين” الذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، إذ من المفترض أن يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً عن هوية هذا القيادي في وقت لاحق من اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام أميركية.

وسبق لـتنظيم “النصرة” أن اُتهم بالوشاية للاستخبارات الأميركية عن مكان اختباء زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في منطقة تبعد ٢٥ كيلو متراً عن موقع الإنزال الجوي الذي تم الليلة الماضية، حيث نجحت القوات الأميريكية بتصفيته في تشرين الأول ٢٠١٩ في بلدة باريشا شمال إدلب.