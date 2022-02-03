هذه أبرز محاور ناقشها عبداللهيان وفؤاد حسين هاتفيا

العالم - ایران

في البداية الإتصال، اعرب امير عبدللهيان عن ارتياحه بصحة وشفاء نظيره العراقي بعد تعافيه من كورونا، متمنيا له وفور الصحة والسلامة.

وخلال الاتصال الهاتفي، استعرض وزيرا الخارجية الايرانية والعراقية بإيجاز العلاقات الجيدة بين البلدين الجارين والشقيقين، ومن ثم استشار الوزرين وتبادلوا وجهات النظر بشأن تطورات المنطقة، بما في ذلك العدوان على اليمن وضرورة السعي لانهاء هذا العدوان، الذي سلب الأمن والثبات من كل المنطقة.

وأكد وزير الخارجية العراقي في هذا الاتصال ضمن التشاور حول مفاوضات فيينا، على أهمية استمرار المباحثات بين طهران والرياض وتداعيتها المثمرة على استباب الامن والثبات في كل المنطقة.

وأكد امير عبدللهيان وفؤاد حسين على استمرار التشاورات والتفاهمات من اجل النهوض بمصالح البلدين وكل بلدان وشعوب المنطقة.