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عملية للكوماندوز الامريكي في ادلب تستهدف ارهابياً كبيراً

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

عملية كوماندوز عسكرية نفذتها القوات الخاصة الاميركية شمال سوريا في بلدة اطمة في محافظة ادلب شمال غربي سورية. وقال البنتاغون ان العملية استهدفت شخصا ارهابيا كبيرا.

خاص بالعالم

البنتاغون قال ان المهمة نجحت ولا يوجد خسائر بين الجنود الاميركيين، لكن صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية نقلت ان مروحية تعرضت لخلل في المكان فتم تدميرها.

وفي التفاصيل، فان العملية استهدفت بلدة اطمة الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركية وهي بلدة مكتظة بالسكان وتبعد نحو اربعة وعشرين كيلو مترا عن البلدة التي قتل فيها زعيم جماعة داعش الوهابية ابو بكر البغدادي في عام الفين وتسعة عشر.

مصادرُ محلية قالت إنّ عدةَ طائراتٍ مروحية هبطتْ في منطقةٍ قريبة من بلدةِ أطمة، وسُمعتْ أصواتُ انفجاراتٍ قربَ منزلِ مسلحٍ اجنبي يعتقد انه قيادي كبير في داعش او القاعدة.

وأضافتْ المصادرُ أنّ صواريخَ مضادةً للطائرات اُطلقتْ على المروحيات، مشيرةً الى وقوع قتلى وجرحى المواجهات، قالت مصادر محلية انهم رجلين وستة اطفال واربع سيدات.

صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت ان مروحيات أباتشي وطائرات مسيرة وقوات برية شاركت في العملية، لفتت الى ان العملية أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير عدد من المباني خلال تبادل لإطلاق النار.

يشار الى ان محافظة ادلب تسيطر عليها جبهة النصرة الارهابية التابعة لجماعة القاعدة وينشط فيها العديد من الجماعات الارهابية والمسلحين الاجانب ابرزهم حراس الدين واحرار الشام وجيش الاسلام وفيلق الرحمن وغيرها من الجماعات الارهابية. ويؤكد مراقبون ان هذه الجماعات تأخذ دعما عسكريا ولوجستيا من تركيا.

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