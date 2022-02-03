البرهان: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في السودان

العالم – أفريقيا

وبحسب وكالة"الاناضول"، فقد جاء ذلك إثر اجتماع البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، مع المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي إيدي راو، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.

واطلع البرهان على "النشاط والبرامج التي يضطلع بتنفيذها برنامج الغذاء العالمي في البلاد".

وأكد "التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد، وتذليل الصعاب التي تواجهها واهتمامها بسلامة وأمن العاملين فيها، خاصة في إقليم دارفور".

من جانبه، أوضح المدير القطري للبرنامج، وفقا للمصدر ذاته، أن "اللقاء تناول مجمل الأوضاع الأمنية في مدينة الفاشر (غرب) على خلفية لقائهم الأخير بوالي شمال دارفور والخطوات التي تم الاتفاق عليها بشأن محاسبة المتورطين في أحداث التعدي على مقار وممتلكات برنامج الغذاء العالمي بالمدينة".

وقال إنه "اطمأن خلال اللقاء على الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتوفير الأمن والسلامة، ليس للعاملين في برنامج الغذاء العالمي وحده وإنما لكل أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية في ولايات دارفور".

وأشار إلى أن "برنامج الغذاء العالمي يطمح إلى تقديم المساعدات اللازمة للشرائح الضعيفة، بالتنسيق مع السلطات المحلية في دارفور".

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة "يوناميد" لعمليات نهب واعتداء، وتبع ذلك حادث نهب لمستودع برنامج الأغذية العالمي في 29 من الشهر ذاته، في الفاشر، من جانب مجهولين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، شكلت السلطات السودانية لجنة تحقيق لكشف ملابسات عمليات التخريب والنهب المذكورة.