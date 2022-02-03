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الجدول الوبائي في ايران خلال الـ24 ساعة الماضية

الجدول الوبائي في ايران خلال الـ24 ساعة الماضية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 37 الفا و 395 اصابة و 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 134 مليون جرعة.

العالم - ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 37 الفا و 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 483 الفا و 799 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1981 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1945 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 121 الفا و 353 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 61 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و 624 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 992 الفا و 230 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 370 ألفا و 250 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 18 مليونا و 774 ألفا و 788 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 134 مليونا و 137 ألفا و 268 جرعة.

واجريت لغاية الان 45 مليونا و 95 الفا و 250 عملية اختبار للكشف عن الاصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد.

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 77 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 179 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 181 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبيا) و 11 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة).

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