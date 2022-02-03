بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القريشي

العالم-الاميركيتان

وكان التحالف الامريكي أعلن أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا فى تنظيم القاعدة الإرهابى ببلدة أطمة السورية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوى استهدفت أحد المنازل فى ريف إدلب الشمالي.

وخلال ساعتان استمرت "العملية العسكرية"، التى شهدتها الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحلب السوريتين، كان المشهد الأول والأبرز فيها عملية إنزال لعناصر التحالف الدولي.

هذا واعلنت مصادر سورية محلية أن القوات الامريكية نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف ادلب.

وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الجوي الأميركي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.