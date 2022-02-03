الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القريشي

بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القريشي
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في ريف إدلب سوريا.

العالم-الاميركيتان

وكان التحالف الامريكي أعلن أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا فى تنظيم القاعدة الإرهابى ببلدة أطمة السورية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوى استهدفت أحد المنازل فى ريف إدلب الشمالي.

وخلال ساعتان استمرت "العملية العسكرية"، التى شهدتها الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحلب السوريتين، كان المشهد الأول والأبرز فيها عملية إنزال لعناصر التحالف الدولي.

هذا واعلنت مصادر سورية محلية أن القوات الامريكية نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط بريف ادلب.

وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الجوي الأميركي كانت فاشلة وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

روابط ذات صلة

بايدن يعاني داخليا.. شعبية متراجعة وإستهداف جمهوري

واشنطن ترسل 3000 جندي لأوروبا.. وموسكو تحذر من خطوة مدمرة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اكثر من 130مستوطنا يقتحمون باحات الاقصى

في ذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية.. المدلل: الثورة الاسلامية اصبحت نموذجاً لمواجهة المحور الصهيوامريكي

تونس..دعوات للتظاهر الأحد وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة

 الرئيس التركي يصل  أوكرانيا في زيارة رسمية

"أوميكرون المتخفي" .. 7 أعراض رئيسية يجب معرفتها

رغم قيود الاحتلال وإجراءاته العسكرية.. الاقصى.. دعوات لاوسع مشاركة بجمعة 'فجر الثبات'