العتبة الرضوية تزيح الستار عن 30 ألف وثيقة حول حقبة الثورة الاسلامية

العالم- مراسلون

ثلاثون ألف وثيقة حول أهم أحداث الثورة التي شهدتها مدينة مشهد، يرفع الستار عن جزء منها في العتبة الرضوية التي کانت قبلة الثوار في سبعينات القرن الماضي، وثائق ومخطوطات وصور تدل على المشارکات الشعبية من الأصناف والفئات والنقابات المختلفة في البلاد.

ولهذه المدينة الحصة الأكبر في تضييق الخناق على الشاه وأعوانه، ولعل هذا المكان أي مرکز الوثائق هو بيت القصيد للكثير من المهتمين بشأن الثورة وتاريخ البلاد المعاصر، فأرشيف أحداث الثورة في مشهد تصل لعشرات الآلاف من الوثائق موزعة على صور وصحف وكتب وأفلام.

هنا الموسوعة التي تجمع النصوص الأصلية للوثائق من عامة الناس لتكون مصدراً موثقاً ومباشراً، فهو قبلة الباحثين والمؤرخين الساعين إلى تقديم كل ما هو جديد ودقيق حول القضايا الشائكة في تاريخ إيران المعاصر.