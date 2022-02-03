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رغم قيود الاحتلال وإجراءاته العسكرية..

الاقصى.. دعوات لاوسع مشاركة بجمعة 'فجر الثبات'

الاقصى.. دعوات لاوسع مشاركة بجمعة 'فجر الثبات'
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

دعا نشطاء وفعاليات مقدسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداء صلاة الفجر يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن فعاليات حملة "الفجر العظيم" المتواصلة.

العالم - فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، حث النشطاء والفعاليات مقدسية، "كافة الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص المقدسيين منهم على المشاركة الجماعية والواسعة في أداء صلاة "فجر الثبات"، ثباتًا على حقنا الخالص والمطلق في المسجد الأقصى".

وعادة ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وسط أجواء إيمانية عامرة تسود بينهم، رغم قيود الاحتلال وإجراءاته العسكرية للحد من وصول المصلين إلى الأقصى.

وتعكس هذه المشاركات حرصهم على التواجد الدائم والرباط في المسجد الأقصى في ظل دعوات استيطانية يومية ومستمرة لإدامة التواجد في باحات المسجد وأداء الطقوس التلمودية، والاستماع لشروحات حول “الهيكل” المزعوم، بمشاركة قادة المستوطنين، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وكان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قال إن هذه الدعوات المباركة لإحياء حملة "الفجر العظيم"، امتداد ونوع من التذكير والتحفيز بفريضةٍ مهمةٍ من فرائض المسلمين، في بقعة مباركة ومستهدفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد صبري على أنّ حالة التغول على المسجد الأقصى، مدعومة من المستوى الأعلى في "إسرائيل"، خاصة أن من يقود اقتحامات الأقصى هم مسؤولون ووزراء وأعضاء كنيست وحاخامات.

وفي السنوات الأخيرة، أُطلقت عشرات الدعوات الفجرية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وكان المئات من المصلين يلبّون النداء، ويصلون جماعة في الجوامع المسقوفة.

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