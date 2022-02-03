طوكيو تعلن استعدادها للمساعدة بتقدم مباحثات فيينا

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير خارجية اليابان مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الخميس والذي جرى خلاله البحث وتبادل وجهات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الاصعدة الاقليمية والدولية.

وتباحث الوزيران حول تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومسيرة المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

ووصف هاياشي العلاقات بين البلدين بانها تاريخية ومهمة جدا، واعلن دعم بلاده لمفاوضات فيينا لرفع الحظر مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات جادة من قبل جميع الاطراف في سياق الالتزام والعمل بتعهداتهم واغتنام الفرصة الراهنة للوصول الى اتفاق.

وكانت الجولة الثامنة من ماوضات فيينا قد توقفت موقتا يوم الجميع لاتاحة الفرصة للوفود المتفاوضة للعودة الى عواصمها والتشاور مع كبار مسؤوليها.

واشار الى وجود ارضيات مناسبة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران واليابان واكد على رفع العقبات الموجودة موجها الدوعة لوزير الخارجية الايراني لزيادة طوكيو.

من جانبه رحب وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي بتنمية التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

ورحب امير عبداللهيان بدعوة نظيره الياباني له لزيارة طوكيو واعرب عن امله بتلبيتها في اقرب فرصة ممكنة واللقاء مع المسؤولين اليابانيين للبحث عن كثب في سبل تنمية العلاقات الشاملة بين ايران واليابان كدولة تربطها علاقة صداقة عريقة مع ايران.

ووجه وزير الخارجية الايراني الشكر والتقدير لنظيره الياباني لاعلانه استعداد بلاده للمساعدة بتقدم مفاوضات فيينا، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للوصول الى اتفاق جيد ومستديم وقابل للارتكاز.