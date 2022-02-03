شاهد: جزيرة تضم نوعين نادرين من الغرانيت يستخدما لرياضة خاصة

خاص بالعالم

لكن هذه الجزيرة الصغيرة شكّلت ومنذ نحو مئتي عام جزءاً أساسياً من عالم "الشطرنج على الجليد" او ما يعرف بالكيرلنغ ومصدراً مميزاً للغرانيت المستخدم في صناعة أحجار هذه الرياضة.

وقال مالك مصنع "كايس كيرلينغ" المتقاعد جيم ويلي: "من الضروري أن يكون الجانب السفلي من الغرانيت الأزرق الذي يلامس الجليد، شديد الصلابة، ويمكن لأي قطعة بارزة أن تغيّر الحجر وتحدث بالتالي فرقاً بين تحقيق ميدالية ذهبية أو خيبة أمل مريرة".

في محاجر هذه الجزيرة البركانية يوجد نوعان نادران من الغرانيت مثاليان لصناعة أحجار رياضة الكيرلينغ التي مورست للمرة الأولي في بحيرات اسكتلندا الجليدية قبل خمسمئة عام. الأول غرانيت أزرق من دون مسامات تكوّن من انفجارات بركانية قبل ستين مليون سنة ويتمتع بخصائص تمنع المياه الجليدية من تآكل الحجارة.

اما النوع الثاني فهو من الغرانيت الأخضر الذي يقاوم بشكل خاص الصدمات. ويُجمع هذان النوعان من الغرانيت باستخدام تقنية تُسمّي "إيلسيرتس".

وقال المدير العام للشركة جيم إنغليش: "تبدأ العملية مع نحو طنين من الصخور يتم تقطيعها إلى ألواح. ويتم إجراء فحص لمراقبة الجودة للتأكد من عدم وجود عيوب واضحة في الحجر نفسه عندما نبدأ في التصنيع. وتُصدّر الأحجار إلى نحو سبعين دولة".

وفيما يقارب وزن كل حجر العشرين كيلوغراماً ويستغرق صنعه خمس ساعات من العمل مع امكانية اعادة تدويره لاستخدامه في الزراعة، يقول المصنعون إنه لم يُعثر بعد على أي نوع آخر من الغرانيت في العالم مناسب لصنع حجارة الكيرلينغ أو جيّد كصخور إيلسا كريغ.