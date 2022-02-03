اليمنيون يشكرون 'ألوية الحق' العراقية بعد تنفيذها هجوما على أبوظبي

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وتبنت جماعة "ألوية الوعد الحق" العراقية الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، في حين اعترفت وزارة الدفاع الإماراتية بالهجوم وادعت إسقاط 3 مسيّرات.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق "تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى د الإمارات، بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".

وأكدت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".

من جانبهم شکر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "الوية الوعد الحق"، على وقوفهم الى جانب الشعب اليمني في وجه العدوان الوحشي السعودي الاماراتي الامريكي، وكانت وسوم مثل #شكرا_الوية_الوعد_الحق و #ألوية_الوعد_الحق_فخرنا بين الوسوم الاكثر تداولا في اليمن.

"نصر الدين عامر" غرد قائلا: "نشكر ونؤيد ونساند كل من يقف ضد اجرام اذناب امريكا واسرائيل في المنطقة المتمثلة في النظامين الاماراتي والسعودي ونشد على ايديهم في الاستمرار بالمواقف المشرفة في مواجهة هذه الانظمة الخائنة لامتها والتي اصبحت خنجرا مسموما في خاصرة الامة #شكرا_الوية_الوعد_الحق #ألوية_الوعد_الحق_فخرنا".

"حسن فاخوري" علق بالقول: من لبنان، #شكرا_الوية_الوعد_الحق على نصرة #اليمن الحبيب ..

"باقر المحمدي" قال:

دم واحد وأمة واحدة #شكرا_الوية_الوعد_الحق #ألوية_الوعد_الحق_فخرنا

"عبدالرحمن الأهنومي" غرد قائلا:

المخاطر محدقة بالامارات والأحرار من كل حدب وصوب سينثالون عليها ضربا بالمسيرات والصواريخ فقد صارت إمارات صهيونية لا عربية ‘ وبلغت جرائمها بحق شعوب المنطقة ذروة الاجرام شكرا لأحرار العراق #شكرا_ألوية_الوعد_الحق

((حرب)): شكر أحرار العراق قائلا:

كل الشكر والتقدير والعرفان لأحرار العراق ..

"فريق القاهر الإلكتروني" قال:

مع اليمن في جهاده و مقاومته و حقه المشروع في وجوده و خياراته ، وليس مع الامارات الصهيونية التوجّه و السلوك و الأجندات. الألم لدى البعض هو صدى لصراخ اسيادهم في مستوطنة ابناء ناقص ولا عزاء لهم لضرب وكر الصهاينة . #ألوية_الوعد_الحق_فخرنا

"muhsin_ali" علق قائلا:

الوية الوعد الحق نشد على ايديهم في الاستمرار بالمواقف المشرفة في مواجهة هذه الانظمة الصهيونية السعودية والاماراتية. انتم موضع اعتزاز وفخر للمسلمين ولا عزاء للمطبعين القذرين الذين يستنكرون قصفكم للا امارات الصهيونية.

"وسام عزيز" قال:

مسيرات من العراق تقصف ال زايد الخونة انه تطور هجومي في معادلة الرعب الجديدة #الوية_الوعد_الحق_فخرنا

وبعد أن اعلنت الامارات مرتين انهاء وجودها العسكري في اليمن آخرها كان عام 2019 إلا انها اليوم تشارك عبر مرتزقتها قوات "العمالقة" السلفية في الحرب على اليمن خاصةفي جبهة مأرب، كما تشارك في الضربات الجوية على اليمن التي لم يسلم منها لا النساء ولا الاطفال ولا المرافق العامة بما فيها المدارس والمستشفيات والمطارات في اليمن.

ورد الجيش واللجان الشعبية اليمنية على العدوان الاماراتي في الأسابيع القليلة الماضية، بشن هجمات بالصواريخ البالستية والمسيرات، آخرها كان يوم الاثنين خلال زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى أبو ظبي بعد التطبيع المخزي بين الجانبين.