ايران: المشاورات جارية لإبرام ممر "الخليج الفارسي-البحر الأسود"

العالم - ايران

وقال صفري في تصريح له اليوم الخميس في الاشارة الى المفاوضات الجارية لابرام "اتفاقية ممر الخليج الفارسي-البحر الاسود" بين ايران وجمهورية آذربيجان وارمينيا وجورجيا وبلغاريا واليونان: من المقرر اجراء الجولة السادسة من هذه المفاوضات في غضون الاشهر القادمة في العاصمة البلغارية صوفيا واعداد نص الاتفاقية من اجل التوقيع عليها.

واضاف: ان المفاوضات غير الرسمية جارية في هذا الصدد مع سفراء الدول الاعضاء في الاتفاقية بطهران وسائر العواصم لنشهد قريبا ان شاء الله تعالى تبلور ممر مهم للنقل بمسارات متنوعة لخدمة تسهيل التجارة بين دول المنطقة والعالم.

واوضح بانه تم اخيرا تنفيذ برنامج لنقل السلع من ايران الى البحر الاسود بالتعاون مع جمهورية اذربيجان وجورجيا.