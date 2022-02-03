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بالصور.. تحطم مروحية امريكية جراء عملية الإنزال شمالي إدلب

بالصور.. تحطم مروحية امريكية جراء عملية الإنزال شمالي إدلب
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

خسرت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، طائرة مروحية جراء عملية الإنزال الجوي التي نفذتها في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم في سوريا بالعثور على حطام الطائرة الأمريكية في ريف عفرين بالقرب من مدينة جنديرس بعد أن شاركت في الإنزال الجوي في بلدة أطمة على الحدود السورية التركية.

وفي وقت سابق ادعت البنتاغون أن "عملية مكافحة الإرهاب" الجديدة التي نفذتها القوات الامريكية في شمال غرب سوريا توجت بنجاح، بينما ذكرت "أسوشيتد برس" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الأمريكية خسرت خلالها طائرة مروحية.

وقال مسؤول أميركي لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "إحدى المروحيات التي شاركت في الغارة عانت مشكلة ميكانيكية وكان لا بد من تفجيرها على الأرض".

من جهتها أفادت "نيويورك تايمز" بأنه "خلال العملية عانت إحدى المروحيات الأمريكية من مشكلة ميكانيكية وأجبرت على الهبوط، فقامت القوات الأمريكية بتدميرها".

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