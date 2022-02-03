المدلل: الثورة الاسلامية اصبحت نموذجاً لمواجهة المحور الصهيوامريكي

خاص بالعالم

وفي مقابلةٍ مع قناةِ العالم تُبَثُ لاحقاً، قال المدلل إنّ محورَ المقاومة باتَ يشكلُ هاجساً كبيراً جداً في مواجهة المحور الصهيوأمريكي وهو الذي ثبت قواعد جديدة للاشتباك في المنطقة كلها، خصوصاً مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح المدلل، ان الثورة الايرانية قامت على اساس مشروع المقاومة والذي اصبح نموذجاً للشعوب العربية والاسلامية، بل انها هي التي حركت تلك الارادة العربية والاسلامية في مواجهة الانظمة الاستبدادية فيما بعد، وايضاً رأينا كيف ان محور المقاومة اصبح هناك انسجاماً لدى عناصره، ولذا نحن نقول بان هذا التقدم الكبير والتطور لاداء محور المقاومة شكل رعباً لكيان الاحتلال.