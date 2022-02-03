اكثر من 130مستوطنا يقتحمون باحات الاقصى

العالم - فلسطين

ونقل "المركز الفلسطيني للاعلام"، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتل، قولها في بيان مقتضب، إن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

وفي العادة، تجري الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية، والثانية بعد صلاة الظهر.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، وذلك بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس".

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفَّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.