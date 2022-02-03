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السجين البحريني أحمد جابر جعفر رضي: أنقذوني من الموت

السجين البحريني أحمد جابر جعفر رضي: أنقذوني من الموت
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه السجين البحراني أحمد جابر رضي نداء استغاثة من سجن جو سيء الصيت في البحرين دعا فيه إلى إنقاذه من الموت بسبب غياب الرعاية الصحية اللازمة.

العالم- البحرين

ويعاني المعتقل من مصاعب صحية شتى تفاقمت بسبب الإهمال الطبي, إذ يشكو من آلام شديدة في الرقبة وامتدت إلى الرأس. وتعيقه هذه الآلام عن ممارسة أي نشاطات طبيعية داخل السجن.

لفت المعتقل في تسجيل صوتي إلى أن إدارة السجن تماطل في توفير العلاج اللازم مما يهدد حياته قائلا” أنقذوني من الموت”.

ويقبع في سجن جو في البحرين مئات من الناشطين والمعارضين السياسيين الذين ترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم رغم النداءات المحلية والدولية الداعية لذلك.

وقد تفاقمت محنة السجناء منذ تولي ولي العهد الخليفي سلمان منصب رئيس الوزراء خلفا لعم أبيه المقبور خليفة الخليفة الذي توفي أواخر العام 2020.

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