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تحطم طائرة تدريب خفيفة جدا في شمال شرق ایران

تحطم طائرة تدريب خفيفة جدا في شمال شرق ایران
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام شؤون الطوارئ في محافظة خراسان رضوي (شمال شرق ايران ) محسن نجات، عن تحطم طائرة تدريب خفيفة جدا في ضواحي "مطار كاوياني" لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر، لافتا الى مصرع الطيار والمسؤول التقني في الحادث.

العالم - إيران

وقال نجات في تصريح تصريح صحفي اليوم الخميس، انه فور وقوع الحادث توجهت 3 فرق انقاذ واسعاف من قبل الهلال الاحمر الى موقع تحطم الطائرة.

واضاف، ان الحادث ادى الى مصرع شخصين اثنين في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.

واكد هذا المسؤول بمحافظة خراسان رضوي، ان قوى الامن الداخلي والاطفاء وقوات الطوارئ في هذه المدينة توجهوا الى موقع الحادث، والتحقيق جار من اجل الكشف عن اسبابه.

من جانبه قال مدير عام مكتب التحقيق في الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الايراني حسن رضائي فر ان طائرة خفيفة جدا وحين قيامها باختبارات الطيران تحطمت نحو الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش) وللاسف لقي الطيار والشخص التقني المسؤول مصرعهما.

يذكر ان مدينة كاشمر تقع على بعد 228 كم جنوب غرب مدينة مشهد المقدسة (مركز خراسان رضوي).

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تحطم طائرة تدريب خفيفة جدا في شمال شرق ایران

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