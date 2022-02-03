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رئيس شبكة CNN يستقيل لهذا السبب..

رئيس شبكة CNN يستقيل لهذا السبب..
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

استقال رئيس شبكة "سي إن إن" جيف زوكر من منصبه بسبب علاقة غرامية جمعته بـ"زميلته" في القناة الإخبارية الأميركية، مسؤولة التسويق أليسون غولست.

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وبحسب "الـ CNN، وّجه رسالة إلى موظفي CNN جاء فيها: "بالتأكيد أتمنى لو أن فترة عملي هنا انتهت بطريقة مختلفة، لكنها كانت فترة مدهشة وأحببت كل دقيقة".

وأضاف: "سئلت بشأن علاقة بالتراضي مع أقرب زملائي، شخص عملت معه لأكثر من 20 عاما، أقر بأن العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة، كان علي أن أكشف عنها عندما بدأت لكنني لم أفعل ذلك. لقد أخطأت".

وقالت غولست في بيان نشرته سي إن إن: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان لأكثر من 20 عاماً، أخيراً تغيرت علاقتنا خلال كوفيد.. آسفة لأننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب".

وتابعت: "فخورة جداً بالوقت الذي أمضيته في سي إن إن، وأتطلع لمواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".

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