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لبنان: بري يرفض تأجيل الاانتخابات ولو لدقيقة واحدة

لبنان: بري يرفض تأجيل الاانتخابات ولو لدقيقة واحدة
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف، منها رفضه تاجيل الانتخابات ولو لدقيقة واحدة.

العالم - لبنان

وحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أكد الرئيس بري ذلك خلال لقائه نقيب الصحافة عوني الكعكي مع أعضاء مجلس النقابة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. قائلا: "لن أقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة"، مستغربا "ان يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات"، قائلا: "كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟".

واضاف: "إن الانتخابات مفصل اساس وعلى اللبنانيين ان يختاروا، إما ان تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا او معركة استعادة لبنان، واستعادة لبنان تعني استعادة العرب. ان الانتخابات النيابية يجب ان تكون فتحا جديدا نحو لبنان جديد".

ودعا بري الى "توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الاسرائيلي للأسواق العربية، ولبنان بإمكانه ان يلعب هذا الدور".

وجدد التأكيد "ان اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية وأطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية، وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس".

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