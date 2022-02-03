مسؤول أوروبي: استئناف مفاوضات فيينا خلال الايام القادمة

العالم - إيران

واضاف "ستانو" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة بروكسل : لقد بلغنا منتصف الجولة الثامنة للمفاوضات التي توقفت الاسبوع الماضي مؤقتا، حيث عاد المفاوضون الى عواصم بلدانهم لاجراء مشاورات هامة وتلقي التعليمات السياسية المصيرية في هذا الخصوص.

وتوقع المسؤول الاوروبي، بان يتم استئناف المفاوضات خلال الاسبوع القادم؛ مؤكدا ان الاتحاد سيصدر في الوقت المناسب بيانا بهذا الشأن.

وصرح ستانو، انه لو توصل جميع المفاوضون الى اتفاق في كلاافة المجالات، عند ذلك ستعدو اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الى عقد اجتماع على مستوى الوزراء بين الدول الاعضاء.