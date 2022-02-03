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وزير الخارجية العماني: نرفض تصنيف انصار الله منظمة ارهابية

وزير الخارجية العماني: نرفض تصنيف انصار الله منظمة ارهابية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية العماني رفض بلاده تصنيف انصار الله في اليمن منظمة ارهابية مؤكدا بانهم جزء من الحل في اليمن.

العالم- سلطنة عمان

واكد وزير خارجية ‎سلطنة عمان بدر البوسعيدي، في حوار مع موقع "مونيتور" الأمريكي رفض بلاده إعادة تصنيف انصار الله جماعة إرهابية، مؤكدا ان ذلك سيؤدي إلى "تقويض الجهود السياسية بشأن استمرار طاولة المفاوضات وإيجاد تسوية سياسية للأزمة والحرب المتواصلة في ‎اليمن".

وقال البوسعيدي: نرفض تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية مضيفا: أنصار الله جزء من الحل وتصنيفهم جماعة إرهابية يعيق حضورهم إلى طاولة المفاوضات.

‏ودعا الوزير العُماني إلى وقف إطلاق النار في اليمن والبدء في إصلاح الضرر الإنساني الذي وصفه بانه اصبح (لا يحصى).

ودعا تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية والامارات الولايات المتحدة الامريكية الى تصنيف انصار الله في اليمن منظمة ارهابية وذلك بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية العمق الاماراتي بثلاث عمليات عسكرية واسعة ردا على مشاركتها في العدوان على اليمن باستخدام الغارات الجوية وتمويل الجماعات الارهابية من القاعدة وداعش في اليمن.

وهو الامر الذي ادى الى ضرب نظرية الامن والاستقرار في الدويلة الخليجية والتي تحولت على اثرها الى دولة غير آمنة "بحسب محليين واقتصاديين."

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