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توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية

توفير فرص العمل أهم هاجس لدى الحكومة الإيرانية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، مسالة العمالة اهم قضية وهاجس للحكومة، وقال ان جهود واجراءات الحكومة تسارعت لتوفير فرص العمل خلال الاشهر الاخیرة.

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي خلال اجتماعه اليوم بنواب محافظات لرستان وايلام وكرمانشاه وكردستان وهمدان: ان الحكومة تسعى لاعداد لائحة لاضفاء العدالة على تسديد الرواتب لجميع موظفي الدولة.

واكد ضرورة التوزيع العادل للامكانيات والموارد في البلاد واضاف: ان منظمة التخطيط والميزانية وفي سياق النهج العام للحكومة تجعل تنفيذ العدالة المبدا الاساس لاجراءاتها.

واشار الى وقوع محافظات كردستان وكرمانشاه وايلام في الخط الحدودي للبلاد واضاف: ان محافظي هذه المحافظات يمكنهم عبر اطلاع وزارة الخارجية التعاون مع المحافظات الحدودية في الدول الجارة في سياق تنمية التبادل وتفعيل الاسواق الحدودية.

واشار الى انشطة المناطق الاقتصادية الحرة قائلا: ان الفلسفة الاساس لتاسيس هذه المناطق هي تحقيق الازدهار في انتاج وصادرات السلع .. وستتم متابعة ازدهار الانتاج والصادرات والى جانبها اقتصاد السياحة في المناطق الحر بجدية في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

واعتبر العمالة اهم قضية وهاجس للحكومة وقال: ان الجهود والاجراءات لتوفير فرص العمل تسارعت في النصف الثاني من العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

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