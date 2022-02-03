مناورات دول العدوان والجهود الأمريكية الإسرائيلية في دعم أبوظبي

العالم - المشهد اليمني

اعلنت واشنطن ارسال معدات عسكرية وحاملات طائرات الى الامارات لمساعدتها في مواجهة الهجمات التي تشنها القوات اليمنية على ابوظبي كما اعلنت عن قيامها باجراء مناورات كبيرة في البحر الاحمر وبحر العرب وخليج عدن مشددة على ان المناورات تضم السعودية والامارات وعمان والبحرين وكيان الاحتلال الاسرائيلي وان هدفها مواجهة التحديات في البحر الاحمر هذا كما اعلن كيان الاحتلال الاسرائيلي عن جهود يبذلها لمساعدة الامارات وقالت وسائل اعلام عبرية ان الاحتلال يسعى الى نقل بعض المعدات والتكنلوجيا للامارات لمواجهة التحديات التي تواجهها ابوظبي حسب تعبيره من جانبه حذر اليمن من استمرار العدوان وجدد المسؤولون اليمنيون تاكيدهم على مهاجمة الامارات واعتبارها دولة غير امنة حتى ايقاف عدوانها وجرائمها في اليمن كما حذر وزير الخارجية اليمني هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الاسرائيلي والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وقال شرف ان دول العدوان تسعى الى عسكرة البحر الاحمر فماهي دلالات هذه المناورات؟ وما هي اهدافها؟ وماذا عن المساعدات الامريكية الاسرائيلة للامارات؟

ضيوف الحلقة:

العميد عبد الغني الزبيدي - خبير عسكري

علي الدرواني - اعلامي يمني