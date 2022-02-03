المقدسيون يوجهون انذاراً اخيراً لكيان الاحتلال قبل اندلاع..

العالم- مراسلون

الى ذلك اشارة تقارير أمنية لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي بأن ما يعرف بالأجهزة الامنية للاحتلال تواجه صعوبة لضبط الاوضاع الأمنية بمدينة القدس المحتلة، منذ هبة اهالي حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس، وبأن المواجهات المقدسية والتي تندلع بين الحين والاخر تنذر بأنفجار الاوضاع داخل المدينة المقدسة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي القدس.

وتعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تكثيف من التواجد العسكري الأمني تحديدا بالاحياء والمناطق التي تشهد مواجهات بشكل يومي وتزايد حملات الاحتلال لهدم المنازل وتشريد اصحابها بحجة عدم الترخيص.