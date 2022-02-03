الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

المقدسيون يوجهون انذاراً اخيراً لكيان الاحتلال قبل اندلاع..

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

مع تزايد سياسة الهدم بحق ابناء القدس المحتلة من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المتمثلة ببلدية القدس المحتلة نظم أهالي بلدة جبل المكبر وبدعوة من القوى الوطنية والاسلامية وقفة أمام مقر بلدية الاحتلال رافعين شعارات الرفض والتحذير من مواصلة هذة السياسة الهادفة لترحيل ابناء القدس لصالح المستوطنين.

العالم- مراسلون

الى ذلك اشارة تقارير أمنية لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي بأن ما يعرف بالأجهزة الامنية للاحتلال تواجه صعوبة لضبط الاوضاع الأمنية بمدينة القدس المحتلة، منذ هبة اهالي حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس، وبأن المواجهات المقدسية والتي تندلع بين الحين والاخر تنذر بأنفجار الاوضاع داخل المدينة المقدسة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي القدس.

وتعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تكثيف من التواجد العسكري الأمني تحديدا بالاحياء والمناطق التي تشهد مواجهات بشكل يومي وتزايد حملات الاحتلال لهدم المنازل وتشريد اصحابها بحجة عدم الترخيص.

روابط ذات صلة

الاحتلال يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية في القدس

الاحتلال يهدم منزل الشهيد أبو شخيدم بالقدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رقم قياسي جديد .. 23 وفاة و19123 اصابة بكورونا في الاردن

مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بقطع رأسي.. نعم لقد بكيت

انسداد الأنف أو صعوبة السمع.. علامات على "القاتل الصامت" في مراحله الأولى!

شاهد بالفيديو.. المقدسيون يوجهون انذاراً اخيراً لكيان الاحتلال قبل اندلاع..

مصر.. الكشف عن فضائح كبرى في مؤسسة حكومية مشهورة لجمع التبرعات

2021 عام السياسات الممنهجة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين