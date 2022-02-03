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نادي الاسير الفلسطيني..

اكثر من نصف اسرى 'سجن عوفر' الاسرائيلي مصابون بـ'كورونا'

اكثر من نصف اسرى 'سجن عوفر' الاسرائيلي مصابون بـ'كورونا'
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن "عوفر" العسكري "مصابون بفايروس كورونا"، منبهًا إلى تصاعد انتشار الفايروس بين صفوف الأسرى.

العالم - فلسطين

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أوضح نادي الأسير في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن الفايروس منتشر في الأقسام كافة، وإدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل.

وأكد: "الاحتلال استخدم كورونا لترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة".

ولفت النظر إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للمخالطين، أدّت لعدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفايروس منذ انتشاره في السّجون.

وتحصر إدارة سجون الاحتلال، إجراءات المتعقلة بالوباء بسياسة المنع؛ إذ تحولت لأداة عقاب وحرمان، وساهمت في مضاعفة عزل الأسرى الذين باتوا يواجهون السّجان والفيروس، دون توفر أي بديل للتخفيف من معاناتهم.

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نادي الاسير الفلسطيني.. اكثر من نصف اسرى 'سجن عوفر' الاسرائيلي مصابون بـ'كورونا'

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