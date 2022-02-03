شاهد: هكذا احرق بايدن ورقة زعيم داعش الوهابية بهذا الشكل!

خاص بالعالم

وقال جو بايدن: "فجر الخميس، وتحت إشرافي، نجحت القوات العسكرية الأميركية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا. زعيم داعش أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا. هذه العملية شهادة على قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أي موقع يشكل مصدر تهديد".

الهدف الإرهابي فجّر نفسه بقنبلة قتلته وأفراد عائلته، بينهم نساء وأطفال؛ داخل منزله الواقع في بلدة أطمة، خلال عملية على شاكلة تلك التي نُفذت في تشرين الاول اكتوبر عام الفين وتسعة عشر وأفضت إلى مقتل زعيم الجماعة المتطرفة السابق أبو بكر البغدادي. وذلك حسبما أكد مسؤول في البيت الأبيض.

هذه العملية عاد منها كل الأمريكيين بسلام كما يؤكد بايدن؛ إلا أنها خلفت حسبما أحصى المرصد المعارض ثلاثة عشر قتيلا على الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء؛ قضوا خلال العملية التي استمرت لأكثر من ساعتين وتخللها اطلاق رصاص واشتباكات.

وتثير الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة في سوريا والعراق المجاور بين الحين والآخر انتقادات واسعة، لتسبّبها في مقتل وإصابة مدنيين.

وأفاد مسؤول أميركي بأنه لا يمكن الإفصاح الآن إذا ما كانت هناك جثامين أخذت من موقع العملية؛ وفي تفاصيل الحادثة ذكر أيضا أن القوات الأميركية قامت بتفجير مروحية تعرضت لعطب أثناء عملية الإنزال الجوي.

وتضم منطقة أطمة حيث تم الإنزال الأميركي العديد من مخيمات النازحين المكتظة..