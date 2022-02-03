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تصريحات هامة للسيد الحوثي حول الإمارات وتصعيدها

تصريحات هامة للسيد الحوثي حول الإمارات وتصعيدها
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: ان الإماراتيين هم الخاسرون من العودة إلى تصعيدهم غير المبرر، وهم خضعوا لأوامر أمريكية بريطانية إسرائيلية.

العالم- اليمن

وفي كلمة بمناسبة جمعة رجب اضاف السيد الحوثي: منذ بداية العدوان كانت الإمارات أداة رئيسية لأمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا ووصلت مراحل التصعيد إلى مستويات معينة وكان نهايتها الفشل، مشيرا الى ان أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن.

واكد ان الإماراتيين يرضون الأمريكيين ويتوددون للصهاينة ويتقربون من البريطانيين وينالون سخط الله.

وتابع: من يتخيل أنه باسترضائه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية الانتصار فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لافتا : رأينا سقوط أنظمة الذين وقفوا في صف أمريكا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي وقتلوا وأجرموا بحق أبناء أمتهم.

واكد السيد الحوثي: مهما كان حجم العدوان والحصار فنحن بتوكلنا على الله سننتصر وسنحظى برعاية الله ومعونته، منوها ان حملات العدوان عسكريا وإعلاميا واقتصاديا في الكثير من المحافظات فشلت فيما مضى وستفشل الآن أيضا.

يتبع

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تصريحات هامة للسيد الحوثي حول الإمارات وتصعيدها

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