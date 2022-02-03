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القوات المسلحة اليمنية تعلق على عملية الوية الوعد الحق في الامارات

القوات المسلحة اليمنية تعلق على عملية الوية الوعد الحق في الامارات
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

باركت القوات المسلحة اليمنية عملية الوية الوعد الحق في العمق الاماراتي والتي اعلنت تنفيذها امس الاربعاء.

العالم- اليمن

وقال العميد سريع في تغريدة على تويتر: ‏"نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".

وعبر سريع عن شكره لالوية الوعد الحق للموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي العميل.

وتبنت جماعة "ألوية الوعد الحق" العراقية الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، في حين اعترفت وزارة الدفاع الإماراتية بالهجوم وادعت إسقاط 3 مسيّرات.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق "تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى د الإمارات، بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".

وأكدت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".

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