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تهويد المدن الفلسطينية في اراضي عام 48

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي حدثت في داخل كيان الإحتلال الإسرائيلي منها استمرار الأحتلال بهدم المنازل في القدس والنقب وتهويد المدن الفلسطينية في أراضي 48 وتصاعد اعتداءات الصهاينة على فلسطينيين في تل أبيب والمستوطنون يعيشون رعب صواريخ غزة.

العالم - غياهب الكيان

ضيف الحلقة:

نبيه عواضة - متابع للشان الإسرائيلي

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